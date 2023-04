Traffico di plastica, tutto prescritto Ma il processo non è mai cominciato

Non è ancora finita l’udienza preliminare ma i reati sono quasi tutti prescritti. A chiedere la ridefinizione dei reati principali, comprese le associazioni a delinquere, è stato lo stesso pubblico ministero durante la fase finale dell’udienza preliminare (che va avanti da oltre due anni) sulla maxi inchiesta della Dda che portò alla scoperta di un presunto giro di traffici illeciti di plastica e scarti tessili all’estero. Gli indagati sono 98 fra cui una settantina di italiani, il resto cinesi, mentre le ditte coinvolte sono 61 fra Prato e Montemurlo che si occupano di smaltimento di rifiuti tessili e plastica diretti all’estero.

Il processo è riperso ieri nell’aula bunker a Firenze per la definizione delle costituzione della parti. Il pm De Gregorio, però, ha depositato una richiesta di rideterminazione delle date dei reati commessi chiedendo di fatto di dichiarare la prescrizione per le associazioni e riqualificando l’ipotesi di reato in trasporti singoli. Il gup Pezzuti ha ha rinviato la decisione al 30 giugno. Di fatto la maxi inchiesta che vedeva indagato mezzo distretto pratese si risolve in una grande bolla di sapone. Non è una novità. Non è infatti l’unico processo che finisce con un nulla di fatto, basti ricordare quello tristemente "famoso" sui money transfert con oltre 200 indagati. Di quel maxi processo (la cui accusa principale, associazione mafiosa, non ha superato l’udienza preliminare) resta solo qualche posizione e la maggior parte dei reati è finito in prescrizione. Stessa sorte che toccherà all’inchiesta sulla mafia cinese, China truck: il processo stenta a partire nonostante molti reati risalgano a dieci anni fa.

I fatti contestati nell’inchiesta sui trasporti di plastica e scarti tessili sono molto vecchi e risalgono agli anni fra il 2011 e il 2013. La Procura antimafia aveva contestato agli imputati una serie infinita di associazioni a delinquere (tante quante sono le ditte coinvolte) e il traffico internazionale di rifiuti speciali non pericolosi (plastica e tessili) gestito, secondo l’accusa, in maniera illecita. Per la Dda i titolari delle ditte avrebbero aggirato le norme Ue e quelle dei paesi esteri dove la merce era destinata risparmiando sulle spese di esportazione. Un giro che avrebbe fatto risparmiare alle società milioni di euro. Nel processo, che vede alla sbarra mezzo distretto pratese, non è contestata nessuna aggravante mafiosa ma il traffico internazionale di rifiuti è comunque di competenza della Dda. La prescrizione è lunga (quasi 15 anni) ma se per chiudere le indagini ce ne sono voluti sei e l’udienza preliminare è appena partita dopo due anni e mezzo di stop, complice anche il Covid, è impensabile ritenere di vedere la conclusione.

Laura Natoli