Traffico, centro e illegalità. Le priorità di Targettopoli. E si pensa a una doppia lista

Mobilità, rilancio del centro e contrasto all’illegalità e allo sfruttamento lavorativo saranno tre fra i temi principali della lista Targettopoli, che proporrà presto agli elettori dieci possibili soluzioni per risolvere altrettante criticità che riguardano il territorio. Lo ha annunciato il candidato sindaco Jonathan Targetti, dopo l’incontro al Danama Space per raccogliere ulteriori istanze dai cittadini: oltre 50 partecipanti, tavoli tematici e tanta voglia di partecipare."La differenza con gli altri partiti? Noi stiamo costruendo il programma elettorale insieme alla società civile, coinvolgendo numerosi esperti preparati su temi specifici – dice Targetti –. E provando a costruire una proposta dal basso che parta dai reali bisogni delle persone il nostro programma non sarà l’ennesimo “libro dei sogni” fatto di promesse. Presenteremo un elenco chiarissimo di dieci problemi con altrettante possibili soluzioni per rendere Prato una città più bella, più sicura e con una migliore qualità della vita". L’incontro con l’elettorato al Danama si è chiuso con un momento conviviale al circolo Arci di Borgonuovo (che sarà replicato in altre frazioni) a cui hanno preso parte un centinaio di cittadini. "La lista dei 32 candidati al consiglio comunale è in fase di completamento – ha concluso Targetti – stiamo valutando l’opportunità di formarne eventualmente una seconda, per poter coinvolgere tutte le persone che in queste settimane si sono avvicinate a Targettopoli. C’è anche un’interlocuzione con altre liste, che potrebbero ritirare la loro candidatura per convergere sul nostro progetto civico che è aperto a tutti". Il quadro completo dovrebbe arrivare il 21 aprile.