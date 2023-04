Traffico, bollino nero Chiusa via Montalese La viabilità va in tilt Disagi fino a venerdì

Una mattinata da bollino nero per quanti ieri mattina dalle 8 alle 9,30 hanno tentato di recarsi a Montemurlo provenendo da Prato. I cantieri stradali per la realizzazione delle nuove caditorie all’altezza di via Lippi hanno creato una strozzartura alla viabilità che si è ripercossa sulle strade collaterali fino a Maliseti. Ore di insofferenza per gli automobilisti rimasti inbottiagliti in lunghe code e traffico tanto da convincere il Comune di Montemurlo a posticipare, per la prossima settimana, l’orario di inizio dei lavori. Una modo per lasciare defluire il traffico più intenso della mattina ed evitare situazioni di completo caos come successso ieri con tante persone che hanno rinunciato all’appuntamento perché impossibilitate a raggiungere il centro di Montemurlo. I lavori quindi non sono terminati e dureranno anche per tutta la prossima settimana: è stata prorogata fino a venerdì 28 aprile l’ordinanza di chiusura di via Montalese nel tratto tra via Lippi e via Riva a Bagnolo nei pressi della Villa di Bagnolo dei Marchesi Pancrazi. Il provvedimento si è reso necessario per completare i lavori di riqualificazione del tratto di pista ciclopedonale. Il Comune sta intervenendo per migliorare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Saranno dunque realizzate nuove caditoie per la corretta regimazione delle acque piovane, quindi, sarà rifatto il tappetto d’usura della pista ciclopedonale ed infine sarà ridisegnata la segnaletica orizzontale, come le linee di margine, d’arresto e di precedenza, le strisce pedonali.

Il sindaco Simone Calamai ha disposto che la chiusura della strada sia posticipata alle 9 anziché alle 8 per favorire il flusso dei veicoli che raggiunge Montemurlo per questioni di lavoro o studio. In questo modo si cercheranno di limitare i disagi alla circolazione. Via Montalese, da via Lippi a Via Riva rimarrà quindi chiusa fino al giorno 28 aprile dalle 9 e fino alle 13 e dalle 14 e fino alle 17. Le deviazioni sono indicate in zona. Sarà sempre consentito il passaggio dei residenti e delle attività presenti in zona.