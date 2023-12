Tra via Pistoiese e via Marini ingombranti abbandonati

All’angolo tra via Pistoiese e via 4 novembre la discarica è permanente. Tutto proveniente da alcuni occupanti di un immobile che si trova in via 4 novembre, dove quasi tutte le sere l’abitazione si trasforma in bisca clandestina. È necessario intervenite per reprimere, non solo per ripulire, che induce questi incivili a continuare con questo modo di fare.

Non va meglio in via Strozzi all’angolo con via Marini sotto il porticato davanti alla banca: più volte la zona è utilizzata per accatastare vecchi mobili e materassi ovviamente senza alcuna segnalazione di un ritiro da parte di Alia che non è stata informata. Oltre a sacchetti di rifiuti di tutti i tipi.

Lettera firmata