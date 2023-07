Tra terra e cielo, la città e il respiro degli alberi Domani appuntamento in piazzetta Landini

Domani alle 20.30 è in programma l’ultimo appuntamento con gli itinerari teatrali ispirati al testo "Le città visibili di Italo Calvino" per rendere visibili luoghi di socialità e spazi insoliti inseriti nella Prato Estate 2023 a cura dell’assessorato alla Cultura. Il teatro diventa un mezzo per scoprire nuove possibilità espressive, punti di vista inesplorati del proprio vivere quotidiano: gli attori fanno “rivivere” i luoghi. Il terzo appuntamento "La città e il cielo. Il respiro degli alberi, collegamento tra terra e cielo" partirà da piazzetta Landini (biblioteca Lazzerini) per raggiungere il Soccorso. Prenotazione a [email protected] Info: 0574 183 5152 | 5021.