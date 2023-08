Tra sorgenti, castagni e Cantagallo - Trekking Sabato 26 Agosto

Trekking alla scoperta di sorgenti e castagneti secolari sabato 26 agosto. Un appuntamento che fa parte del cartellone Giornate Blu edizione 2023, che ha avuto grande successo negli appuntamenti di questa estate con la proposta di quattro percorsi pieni di fascino e suggestione. A promuovere il progetto è il Comune di Cantagallo in collaborazione con Legambiente Prato, Passione Natura Biobiettivi e Riserva Naturale Acquerino Cantagallo.

"La terza edizione del progetto Giornate Blu ha confermato l’attenzione per il prezioso elemento acqua, per le sorgenti e per il Bisenzio, un patrimonio identitario fondamentale del nostro territorio – sottolinea l’assessore ad Ambiente e Sostenibilità, Elisa Fabbri – Per l’ultimo fine settimana di agosto riproponiamo l’escursione che vede protagonista il prezioso patrimonio ambientale della Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo, con sorgenti a castagneti".

Il percorso trekking "Per sorgenti e castagneti" prevede la guida di Legambiente. Il ritrovo è fissato per le 9.30 al Centro Visite di Cantagallo. L’itinerario tocca alcune tra le sorgenti presenti nella riserva Acquerino Cantagallo: la Fonte delle Selve di Cave, la Fonte Fresca e la Fonte Santa di Cerliano. È prevista la visita ad alcuni castagneti secolari nei pressi del Fosso delle Selve, alle spalle del Rifugio le Cave, ricco di biodiversità. La lunghezza del percorso è di 7 chilometri (3 ore di cammino).

Abbigliamento richiesto: calzature per il cammino con suola scolpita e preferibilmente caviglia protetta, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, cappellino, snack, zaino con 2 spallacci per avere le mani libere durante il cammino, adeguata scorta d’acqua, kway utile in caso di pioggia.

Escursioni a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it.