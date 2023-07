Tra sogni, numeri e sacrifici

Maristella Carbonin

Se il sogno della prima casa inizia a mostrare quegli spigoli che non ti aspettavi. E che coincidono con le stangate mensili che i mutui a tasso variabile si sono portati dietro. La storia che vi raccontiamo a pagina 3 rende bene l’idea: fare i conti con il proprio stipendio, decidere di fare il grande passo (la casa di proprietà), accedere al mutuo e poi no, i conti non tornano più. La parola "variabile", d’altra parte, riassume tutta la sfera delle possibilità. Come il tempo: può variare al bello, o peggiorare improvvisamente. Solo che questa volta non parliamo di meteo, ma di conti. Quelli delle famiglie. Sempre più difficili da far quadrare, tra prezzi schizzati alle stelle, bollette e mutui. Nota positiva: oggi iniziano i saldi.