Tra dibattiti e gazebo L’agenda dei candidati

Dopo la sospensione della campagna elettorale per il lutto che ha colpito Poggio a Caiano, raccolto nel dolore per la morte di un bambino di soli 8 anni, Pietro, da martedì il centrodestra e il centrosinistra riprenderanno gli incontri con i cittadini in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio.

Riccardo Palandri, candidato del centrodestra, mercoledì 3 maggio incontrerà le categorie economiche artigiane, poi giovedì vedrà invece le associazioni sportive del territorio. Venerdì 5 (ore 20) sarà recuperata la cena che era prevista per lo scorso venerdì e si svolgerà al circolo Mcl Ambra con la partecipazione di tutti i candidati al consiglio comunale. Sabato 6 maggio in visita a Poggio a Caiano ci sarà il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli per sostenere Palandri.

Lunedì 8 maggio (ore 21) le Scuderie Medicee ospiteranno questo dibattito: "Un Comune attento alle fragilità per una fattiva inclusione’, serata per un confronto consapevole sulle fragilità e sul ruolo attivo del Comune per superarle". Restano confermati i gazebo al mercato settimanale dei giovedì in piazza Riconciliazione. Francesco Puggelli e la lista "Poggio, Insieme!" hanno in programma per il momento la passeggiata del 6 maggio (ore 16) tra il ponte Manetti e il parco del Bargo con merenda.

E anche il centrosinistra sarà presente col gazebo al mercato di giovedì. I candidati sindaco Palandri e Puggelli poi sono stati invitati ad un confronto organizzato da Confcommercio e che si terrà il 9 maggio sui temi del commercio, sviluppo economico, Tari.