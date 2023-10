Totocandidati: lo stato dell’arte. Scelte vere non prima di dicembre

Siamo ormai quasi alle fine di ottobre ma sul totocandidature nei fatti ben poco si muove. Chiacchiere tante, tante le voci e le congetture; decisioni nessuna. La partita è aperta, i due principali schieramenti lo sanno. Sanno che la scelta non è facile. Né a centrodestra, né per il Pd. E i nomi dei papabili restano intanto più o meno i soliti.

Il centrodestra vuole vincere: Prato è una piazza considerata strategica anche in vista delle elezioni regionali del 2025, considerate da Fratelli d’Italia e alleati la "madre di tutte le battaglie". In Toscana è l’unica grande città considerata davvero contendibile, per questo la decisione su chi schierare sarà presa a Roma, di concerto fra tutti i partiti della coalizione. Il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli resta fra le ipotesi, anche se il diretto interessato ha più volte ribadito che è ben felice dell’incarico nel governo (è l’unico pratese nell’esecutivo: secondo il parere di molti per la città sarebbe utile restasse lì). Nelle riunioni fra i leader dei partiti a livello regionale sono emerse queste indicazioni: l’avvocato ed ex assessore Gianni Cenni per Fratelli d’Italia e la dirigente scolastica ed ex assessore Rita Pieri per Forza Italia, con la Lega pronta ad appoggiare entrambi, così come Giorgio Silli; l’ipotesi di candidati civici è stata invece bocciata. Decideranno i vertici nazionali e si vedrà. Non prima di dicembre.

Nel Pd all’ultimo fixing delle voci, per quello che conta, due donne ai primi posti: la consigliera regionale Ilaria Bugetti e l’assessore alla scuola Ilaria Santi, che ha appoggiato Schlein all’ultimo congresso, così come il segretario provinciale Marco Biagioni e il giovane gruppo dirigente alla guida del partito. Restano in ballo i nomi dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo, del vicesindaco Simone Faggi e dell’assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri.

I Dem continuano intanto il percorso di "tavoli" e confronti dentro il partito e in città, magari aspettando di capire le intenzioni degli avversari e se accadrà ciò che a Roma qualcuno vorrebbe (soprattutto nella Lega e nel Pd): il ritorno in vita delle Province come enti eletti dal popolo. Se questo accadesse ci sarebbero più caselle da riempire e il sudoku potrebbe essere meno complesso da risolvere, ma visti i tempi grami non sarà facile trovare le risorse per finanziare le indennità di altri amministratori. E’ invece più probabile che passi un altro provvedimento: sì al terzo mandato per tutti i sindaci dei Comuni con meno di 15mila abitanti. Quindi tutti i Comuni della Vallata.

