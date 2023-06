Torneo dei rioni, via con polemica "Puntiamo a 10.000 spettatori"

Parte la 32esima edizione del Torneo dei rioni (con polemica). Il fischio di inizio ieri sera alle 21 allo stadio Ado Nelli di Oste. Sette squadre in gara: Popolesco, Fornacelle, Bagnolo, Oste, Novello, Morecci, Strada Mulino. La festa prenderà il via con la sfilata delle bandiere dei rioni in gara e la riconsegna della Coppa dei Rioni 2022 vinta dal Popolesco, che ha già collezionato sei vittorie. Alle 21,30 il calcio d’inizio ha visto affrontarsi Popolesco contro Fornacelle, questa sera sarà la volta di Bagnolo contro Oste, mercoledì Novello-Morecci e giovedì Fornacelle – Strada Mulino. L’edizione 2022 del Torneo dei Rioni è stata sicuramente da record, in quanto a seguito e partecipazione e l’obiettivo di quest’anno è quello di superare le presenze di pubblico dello scorso anno.

"Anche quest’anno mi aspetto una grande edizione del torneo dei rioni - dice il sindaco Simone Calamai - Lo scorso anno, dopo lo stop per la pandemia, non ci aspettavamo così tanta partecipazione ma siamo stati sorpresi positivamente dall’entusiasmo del pubblico che ha sempre riempito gli spalti. La forza del torneo dei Rioni è rappresentata dal fatto che è una manifestazione che tiene insieme sport e socialità e nell’ultima edizione è riuscita a coinvolgere tanti giovani e giovanissimi"

Nel 2022, sono stati venduti 7000 biglietti, senza considerare che i bambini fino a 10 anni non pagano, per un totale quindi di oltre 9000a persone. Imponente anche la macchina organizzativa: circa 300 le persone coinvolte fra atleti e dirigenti dei rioni. Proprio sul prezzo dei biglietti che Fratelli d’Italia punta il dito presentando una interrogazione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale.

"La riuscita del Torneo garantisce la presenza di numerosi spettatori alle partite, con un costo del titolo di ingresso pari a 3 euro per la prima fase e 5 euro per le fasi finali", scrive il capogruppo di FdI, Matteo Mazzanti. "Vorremo sapere quali fasce orarie sono state garantite ai partecipanti al Torneo dei Rioni per gli allenamenti e la preparazione, in particolare se ci sono state differenze di orario per questa edizione rispetto agli anni passati e se è intenzione dell’amministrazione o del gestore dell’impianto Ado Nelli, aumentare il prezzo del biglietto di ingresso per le partite, in caso di risposta positiva, sapere a quanto vuole essere portato e con quali motivazioni".