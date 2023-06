Torneo dei rioni, no agli aumenti "Tanto pubblico e prezzi simbolici"

Parte con tanto entusiasmo e biglietti low cost la 32esima edizione del Torneo dei rioni montemurlesi. La serata di debutto erano circa 500 gli spettatori sugli spalti dello stadio Nelli di Oste, numeri mai visti ad una partita inaugurale e riservati solo alle finalissime. Ad affrontarsi in campo la squadra vincitrice dell’edizione 2022, il Popolesco, che ha riconsegnato al sindaco la Coppa, e il Fornacelle. Un tifo bello e sano ha accompagnato la sfilata delle rappresentanze dei sette rioni in gara che hanno fatto il giro del campo con le bandiere del Popolesco, Fornacelle, Morecci, Oste, Strada Mulino, Bagnolo e Novello. Una grande festa popolare che mantiene invariati rispetto allo scorso anno i prezzi del biglietto d’ingresso, poco più che simbolici, per dare a tutti la possibilità di partecipare: 3 euro gli adulti, 2 euro i ragazzini e la gratuità per i bambini fino a 12 anni. "Oltre alla concessione gratuita dell’impianto sportivo del Nelli, il Comune di Montemurlo sostiene con decisione questa manifestazione anche attraverso un contributo economico - sottolinea il sindaco Simone Calamai –. Un momento di sport e socialità che contribuisce all’aggregazione e al coinvolgimento dei giovani. Una festa in campo e sugli spalti che tiene insieme persone di ogni età".

A fine serata sono state fritte e distribuite oltre 900 ciambelline, accompagnate da tè freddo. "Siamo davvero contenti della partenza di questa 32esima edizione del Torneo dei Rioni- dice il presidente del Comitato Torneo dei Rioni e del Borgo della Rocca, Alessandro Franchi -. Non ci aspettavamo questa partecipazione di pubblico, che di solito vediamo per le semi-finali e finali. È stata una bella partenza e ora speriamo di andare avanti sempre così".