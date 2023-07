Tornano i furbetti dei rifiuti: quattro denunce

Torna l’incubo degli scarichi abusivi di rifiuti e scarti di lavorazione tessile. Una brutta abitudine che per anni ha afflitto le parti più nascoste del territorio pratese e su cui amministrazione e la polizia municipale ha lavorato molto per contrastare il fenomeno. Ma i furbetti dei rifiuti non si sono mai rassegnati e anziché scegliere la via della legalità, hanno preferito andare in trasferta nelle province vicine portandosi dietro tonnellate e tonnellate di rifiuti tessili da abbandonare dove capitava. Capita ancora, una brutta abitudine difficile da eliminare.

Questa volta sono state denunciate altre quattro persone a Firenze perché, negli ultimi tempi, scaricavano illegalmente rifiuti e scarti tessili di produzione manifatturiera nei cassonetti delle strade fiorentine. Un cliché ben noto a Prato ed "esportato" in altri territori.

È illegale farlo, per chi ancora non lo sapesse, e l’accusa per i quattro denunciati è di "gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi" che prevede anche il sequestro dei mezzi a bordo dei quali vengono trasportati gli scarti. Gli episodi, avvenuti tutti in circostanze diverse, sono stati accertati dalle forze dell’ordine intorno a Castello, frazione di Sesto fiorentino, e all’Isolotto, sempre un noto quartiere di Firenze dove sono avvenuti gli scarichi.

Nei guai, per questi comportamenti antisociali, sono finiti tre marocchini – di età compresa tra i 38 e i 40 anni – e un cinese di 49 anni. Per loro il questore Maurizio Auriemma ha disposto almeno tre anni di foglio di via dal comune di Firenze, con l’obbligo di rientro nelle rispettive città di residenza di Prato, per il cinese, e Pistoia.

Resta da capire chi abbia ordinato quegli scarichi abusivi. In diverse indagini condotte a Prato, è emerso che a ordinare gli abbandoni erano stati direttamente i gestori delle ditte tessili, tutte cinesi, che pur di scomparire agli occhi del fisco non pagavano neppure la tassa dei rifiuti buttando gli scarti delle lavorazioni dove capitava.