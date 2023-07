Tornano gli aperitivi sulla terrazza del Pretorio Stasera visita guidata e concerto della Camerata

Con l’estate tornano gli appuntamenti sulla terrazza del Museo di Palazzo Pretorio: il primo “Aperitivo ad Arte” è stasera, e gli altri due, sempre di mercoledì, il 19 e il 26 luglio (con inizio alle 18.30). Un’occasione per godere di un aperitivo su una delle terrazze più belle di Prato, con una magnifica vista a 360° sul centro cittadino e su tutti i territori circostanti, che arriva fino a Firenze. E non solo: in apertura di serata è prevista una visita guidata alle opere della collezione del Museo (ogni volta con focus diverso), a cui segue un concerto di Camerata e scuola di musica Verdi. Stasera visita guidata alla mostra “L’albero degli zecchini. Moneta e mezzi di scambio alternativi: dalle origini a un futuro da comprendere”.