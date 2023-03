Torna Un Prato di libri Oltre 70 appuntamenti con la magia della lettura Non solo per i più piccoli

PRATO Tessere la tela delle relazioni, finalmente dopo tre anni senza problemi di covid. Ritorna con la consueta energia ma senza limitazioni il festival "Un Prato di libri", e sono tanti gli ospiti attesi per l’edizione 2023. Fra questi ci sono l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, che il 30 marzo alle 17.30 in Palazzo comunale e il 31 marzo alle 9 e alle 11 al Politeama incontrerà gli studenti per raccontare il suo legame con Giovanni Falcone, Manlio Castagna, autore della saga bestseller "Petrademone", l’illustratore Gek Tessaro con il suo teatro disegnato protagonista alle 18 del 1° aprile al Politeama, l’autrice de La Costituzione raccontata ai bambini Anna Sarfatti, la scrittrice e poetessa Silvia Vecchini, l’autore de La lezione degli alberi Roberto Parmeggiani. Dopo lo stop a causa della pandemia, tornano le notti bianche della lettura: i ragazzi che frequentano le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria, armati di sacco a pelo e voglia di ascoltare storie, hanno potuto e potranno vivere un’esperienza da veri lettori insonni trascorrendo una notte in compagnia di Sergio Guastini il Raccontalibri. Quattro devono ancora svolgersi: il 18 marzo (sold out) e il 25 marzo a Palazzo Banci Buonamici, il 15 aprile alla...