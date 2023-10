Torna "Un autunno da sfogliare". Nel segno di don Milani e della Hack

Anche quest’anno a Montemurlo sarà un bellissimo "Autunno da sfogliare". Alla biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte in piazza Don Milani torna la rassegna provinciale dedicata alla promozione della lettura con un ricco programma che andrà avanti fino a dicembre. Appuntamenti per adulti e bambini per vivere la biblioteca e i suoi spazi e per fare della lettura un piacevole momento di socialità ed incontro. Tra le riconferme le aperture straordinarie domenicali con ‘Biblioteche "(A)perte’ dalle 14,30 alle 18,30. La Della Fonte sarà attiva il 22 e 29 ottobre, 5, 12, 19 e 26 novembre e il 3, 10 e 17 dicembre, mentre la novità per chi ama fare le ore le piccole potrà restare tra i libri ogni mercoledì fino alle 23. Inoltre, sabato 28 ottobre apertura straordinaria della biblioteca dalle 15 alle 19 in occasione del Compleanno della Biblioteca, che festeggia il trasferimento nei locali della Limonaia di Villa Giamari.

"L’autunno da sfogliare a Montemurlo ritorna con la stessa formula ormai consolidata con proposte per adulti e bambini. La novità di quest’anno è rappresentata dai grandi anniversari della storia, i cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani e i dieci anni dalla scomparsa di Margherita Hack – commenta l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Un autunno tutto da vivere nella nostra biblioteca". A dieci anni dalla scomparsa della grande astrofisica fiorentina Margherita Hack, la biblioteca le dedica ‘Di stelle e di volte celesti’. Il primo incontro il 25 ottobre al Centro ‘Sassoli’ è con Alessia Cecconi della Fondazione Cdse che parlerà del cielo nell’arte. ‘I Care. Don Milani, il maestro’ il tributo a don Lorenzo Milani a cento anni dalla nascita. Giovedì 23 novembre Sandra Gesualdi (Fondazione Don Milani) presenterà il libro ‘La scuola più bella che c’è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi’, di Francesco Niccolini. Venerdì 1 dicembre ‘Un’altra idea di scuola, tra Rodari e Barbiana’, uno spettacolo tra musica e teatro. Le domeniche di novembre saranno in compagnia di ‘Fra un minutino...il tempo magico dei bambini’ a cura della cooperativa Alice: il tempo della lettura diventa un tempo prezioso perché un buon libro, porta in un altro mondo. Infine a dicembre arrivano ‘Storie per tutti i gusti’ a cura di Manuel Baglieri. Per tutte le attività dedicate ai bambini è necessaria la presenza del genitore. Le iniziative sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria, scrivendo a biblioteca@comune.montemurlo.po.it o telefonando allo 0574-558567.