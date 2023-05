Torna "Prato com’era" Il 23 giugno il terzo libro

Prato è pronta a rovesciare la classidra, ancora, e a rinnodare con dolcezza i fili del suo passato. Indietro. Nella storia di ieri e dell’altro ieri ancora. Le foto in bianco e nero dell’archivio Ranfagni e gli articoli del nostro Roberto Baldi diventano il trampolino per un nuovo salto nel passato. Triplo salto all’indietro, viene da dire. La Nazione, infatti, è pronta a regalare il terzo volumo di "Prato com’era", che raccoglie gli articoli dell’omonima rubrica usciti sulle pagine del nostro giornale in questi ultimi mesi. C’è una data da segnare sul calendario: il 23 giugno. Quel giorno verrà distribuito infatti gratuitamente il nuovo libro con le storie della città di ieri firmate (ai lettori interessati il consiglio è di prenotarlo in edicola) appunto da Roberto Baldi, storico collaboratore de La Nazione, e illustrate dalle immagini concesse dallo studio Ranfagni.

Un’accoppiata di successo consolidato, dopo i primi due volumi regalati con La Nazione e che hanno fatto il tutto esaurito. Il terzo libro, reso possibile grazie al sostegno degli sponsor Publiacqua e concessionaria Palmucci, nome storico nel mondo economico, pratese, approfondisce in particolare il rapporto fra la città e il tempo libero. Quei giorni lunghi di estati che, oggi, sembravano infinite. Il mare della Versilia alle spalle, davanti serate da riempire d’avventure, chiacchiere e su, una giratina ancora. Racconta la Prato che sapeva e sa divertirsi, questo terzo volume, che si esaltava su due e quattro ruote. Racconta la città legata ai successi passati del Prato. C’è spazio per lo sport, nel libro, ma anche per l’anima contemplativa della città, con la natura e il fiume a fare da scenografie a foto che paiono cartoline. O scene di un film. E allora è facile che la nostalgia morda chi certi tempi li ha vissuti. E la curiosità, invece, faccia il solletico a chi li ha sentiti nei racconti dei nonni.

Il terzo libro di "Prato com’era" racconta anche le feste, le riviste del Buzzi e del Gam, ma anche il lavoro che da anni svolgono i club service cittadini, una grande macchina di solidarietà.

Il nuovo libro sarà presentato qualche giorno prima della distribuzione e, come dicevamo, verrà regalato in abbinamento al giornale il 23 giugno nelle edicole. Un altro dono ai nostri lettori. Un nuovo omaggio alla città di ieri e a quella di oggi.

re. po