Torna Pecci night. Il museo di sera. Arte, musica, danza

Con venerdì 19 settembre, dalle 19 alle 24, debutta il primo appuntamento autunnale di Centro Pecci night. E’ la prima serata di apertura straordinaria del Centro Pecci in cui sono visitabili fino a mezzanotte tutte le mostre in corso, arricchita da "e se ci entrassi dentro?", il programma di incontri, performance e musica sperimentale realizzato in collaborazione con Kinkaleri, OOH-sounds e NUB Project Space. L’ingresso con biglietto mostre, inclusi concerti e performance sono: intero 10 euro, ridotto 7 euro.

Si inizia alle 19 con "OHT, FRANKENSTEIN - if you love solitude, you don’t love freedom": la pubblicazione, edita da bruno nel 2024, raccoglie la ricerca di OHT su “Frankenstein o il Moderno Prometeo” di Mary W. Shelley e i viaggi di Filippo Andreatta nei luoghi del mostro. Il romanzo diventa materiale da esaminare, sezionare, ricucire, corpo disponibile per esperimenti diversi: uno spettacolo teatrale, una reading-session, un’installazione, un radiodramma abortito, un EP, un adattamento filmico. Alle 20,30 si prosegue con "Dentro l’opera di Davide Stucchi e Lina Pallotta", sostenuto da Unicoop Firenze. Questa edizione di Dentro l’opera è dedicata a Davide Stucchi, protagonista della mostra Light Lights, che attraverso il tema della luce esplora la fugacità di incontri e momenti di vita. Dentro l’opera prosegue con le due fotografie di Lina Pallotta Porpora New York City, 1993 e Porpora Basilica di San Pietro, 1996 entrate a far parte del percorso espositivo di Eccentrica. I giovani Under 30 che si iscrivono sul portale coopfirenze.it/eventi-e-progetti.it hanno accesso al biglietto gratuito, che include l’ingresso alle mostre e a tutta la programmazione di Centro Pecci Night.

Inoltre alle 21,30 Vincent Giampinoin schaustellen, a cura di Kinkaleri, nell’ambito di Body To Be.

Alle 22,30 c’è l’esibizione di Beam Splitter (Audrey Chen & Henrik Munkeby Nørstebø), a cura di OOH-sounds e NUB Project Space. Beam Splitter è un duo formato da Audrey Chen (voce) e Henrik Munkeby Nørstebø (trombone ed elettronica analogica). Il loro lavoro si sviluppa a partire dal respiro, all’amplificazione estrema e dall’interazione fisica con lo strumento, per dar vita a un flusso sonoro che si muove tra controllo e instabilità.