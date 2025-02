Torna "M’illumino di meno". E adesso... va di moda

Dimmi come vivi e ti dirò qual è il tuo impatto ambientale con un click. Sembra un giochino a domanda e risposta il calcolatore online PSLifestyle ma misurare la propria impronta carbonica è tutto fuorché uno scherzo di fronte a certi temi come il riscaldamento globale e il cambiamento climatico: la piattaforma a cura di Comune e GreenApes (accessibile dal 16 febbraio su www.pratocarbonneutral.it) servirà a monitorare meglio gli stili di vita più o meno sostenibili di un’intera comunità, quella pratese. È una delle iniziative della campagna "M’illumino di meno" ideata dieci anni fa da Rai Radio2 Caterpillar e che quest’anno con la regia del Comune viene valorizzata in chiave pratese con un focus sulla moda sostenibile. Diventa così "M’illumino di meno va di moda" e va a braccetto con la Giornata nazionale del risparmio energetico che si celebra ogni anno il 16 febbraio. Un rapporto sempre più stretto, quello fra la città e Caterpillar, tanto che quest’anno parlano pratese le ‘toppe’ con il logo del programma indossate in questi giorni dai due conduttori della trasmissione, realizzate con lana riciclata e colori ecosostenibili da @Ecocycling 2.0 grazie a due artigiane esperte di riuso creativo, Antonella Ragno e Rossella Calbi. "Quello della moda sostenibile è un elemento identitario che fa parte della nostra storia – spiega l’assessora all’economia circolare Benedetta Squittieri – e non a caso abbiamo convogliato verso l’efficientamento energetico una parte importante dei 10 milioni per il tessile".

Sei giorni di buone pratiche ambientali coinvolgendo partner come Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Camera di commercio, Centro Pecci, biblioteca Lazzerini, Fondazione Parsec e Legambiente. "Prato – ricorda l’assessore alla transizione ecologica Marco Biagioni - fa parte delle 100 città europee in cui si sperimentano azioni per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030". Luci spente nei palazzi dell’Epp per un’ora al giorno in 419 alloggi, interruttori spenti in alcune fasce orarie nelle sedi della Camera di commercio, Confartigianato, Cna, Pecci. Fra le iniziative, il laboratorio di riuso creativo "Second life – Dai una seconda vita ai tuoi abiti" promosso da Cna nella sede di via Perlasca, martedì 18 alle 17. E il giorno dopo letture al buio alla Biblioteca Ovest per bimbi dai 4 ai 7 anni a cura della Fondazione Ami (su prenotazione, [email protected]) dalle 17 alle 18.30, mentre la moda sostenibile finirà sotto la lente d’ingrandimento di un seminario negli spazi Prisma in via Galcianese (sempre mercoledì alle 17). Ci si sposta giovedì 20 alla biblioteca Lazzerini (alle 18) per "Buio in città, luci in cielo", conferenza a cura di Lorenzo Betti (Polaris Astrofili pratesi) e Rita Cecchini di Legambiente sui temi dell’inquinamento luminoso. Confindustria Toscana Nord punta sulle scuole con il progetto "È di moda il mio futuro" attraverso l’istituzione di un quarto premio speciale per gli studenti sui temi della sostenibilità. Appuntamento infine nella sede di Confartigianato, venerdì 21 febbraio (alle 15) per un seminario sui consumi intelligenti dal titolo "Illuminiamoci di consapevolezza: guida ai consumi intelligenti". Maria Lardara