Torna MetJazz Dario Cecchini suona al Pecci

MetJazz: due date da segnare per la seconda metà di febbraio. Domenica alle 11 al Pecci l’infaticabile leader dei Funk Off, Dario Cecchini, uno dei maggiori sax baritoni italiani, è protagonista di Echoes, un progetto nato nel 2017, in totale solitudine, in cui lo strumento diventa voce suggestiva ed evocativa e la sua rugosità, gli slanci lirici, il silenzio e il riverbero compongono una suggestiva riflessione intorno al senso della musica. La performance si svolge attraversando le dieci sale della storica ala Gamberini, dove fino al 1° maggio è ospitata Hagoromo la più ampia mostra dedicata all’artista Massimo Bartolini, caratterizzata da "In là", la monumentale installazione site-specific sonorizzata dal musicista inglese Gavin Bryars. I posti sono limitati a 80, si consiglia la prenotazione presso la biglietteria del Metastasio oppure online attraverso il sito del teatro. Sempre per MetJazz da ricordare il doppio appuntamento di lunedì 27 dalle 21 al Metastasio. Con un "Assolo" in cui si esibisce con sax contralto e tenore, clarinetto e tárogató, apre la serata la presenza chiave di questa edizione, un gigante, Peter Brötzmann, musicista rivoluzionario e innovatore, che ha attraversato più di quarant’anni di carriera nel segno della coerenza e che con la potenza di suono, l’asprezza del timbro, l’energia travolgente del suo sassofono e del tárogató (uno strumento ad ancia della tradizione popolare ungherese) ha segnato una svolta radicale nelle pratiche di improvvisazione solistica e collettiva, e nel livello di energia della musica, rivelando al mondo l’originalità della scena europea. Adesso, superata la soglia degli ottant’anni, affiora il suo legame col passato e se ne riscoprono dolcezze, sfumature e giocosità.

Frutto di quella libertà di cui proprio Brötzmann è stato alfiere, il duo Tiziano Tononi (storica figura di riferimento del jazz italiano) e Emanuele Parrini (tra i più apprezzati solisti del suo strumento e da tempo membro dei Nexus di Tononi) offre poi con "The many moods of interaction" un confronto singolare tra batteria, percussioni, gong e violino o viola, un caleidoscopio di idee ricco di soluzioni fantasiose, colori strumentali, giochi di interazioni, cambi di prospettiva e atmosfere cangianti.