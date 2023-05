Torna MAMIday Un sabato per la famiglia

Gli operatori dell’Area materno infantile dell’Asl Toscana Centro e la Fondazione AmiI Prato festeggiano l’emozione della maternità insieme alle donne in dolce attesa, a chi è già diventata mamma, ai loro bambini e a tutta la famiglia. Lo fanno con MAMIday, la giornata dedicata alle mamme e alle famiglie in programma domani dalle ore 9.30 alle 13 all’ospedale Santo Stefano. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ami e dall’Asl, è realizzata con il patrocinio della Provincia e del Comune di Prato in collaborazione con molte realtà locali: Iemig, Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce d’oro, Croce Rossa, Gispi, Biblioteca Lazzerini, Le Nuvole di Lisa, Arte Auto Prato, Soccorso Clown, Prato Aiuta Prato, Mamma che info, Io bimbo, Rebalance, Polizia stradale, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 183° Reggimento Paracadutisti ’Nembo’, Carabinieri Biodiversità, Forno Giuntini e Mukki. Tante le attività in programma per i più piccoli e per tutta la famiglia. Potranno partecipare all’evento donne in gravidanza, mamme con bambini neonati e con bimbi fino a 10 anni. Dalle 11 alle 12, tra gli eventi previsti, sarà il turno di "Divento mamma: i bonus" in collaborazione con mamma che info, il Caf specializzato per mamme e famiglie.

Merenda per tutti i bambini, grazie a Mukki e Panificio Giuntini. Per partecipare è richiesta una donazione libera per i progetti dell’Area materno infantile dell’ospedale per supportare l’aggiornamento delle attrezzature sanitarie, migliorare l’accoglienza degli ambienti e progettare azioni specifiche per bambini, ragazzi e famiglie. Info: 0574 801312 – [email protected]; programma completo della giornata su: https:amiprato.itmami-day-2.