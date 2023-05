Torna Mamiday al Santo Stefano Benessere per bambini e genitori

Torna Mamiday, l’evento per festeggiare le mamme e dedicato a tutta la famiglia è in programma sabato 13 maggio dalle 9.30 alle 13 al Santo Stefano. Gli operatori dell’Area materno infantile dell’ Asl Centro e la Fondazione Ami festeggiano l’emozione della maternità insieme alle donne in dolce attesa, a chi è già diventata mamma ed ai loro bambini. L’ iniziativa è realizzata con il patrocinio della Provincia e del Comune di Prato in collaborazione con molte realtà del territorio locale: Associazione Iemig, Misericordia, Pubblica assistenza, Croce d’oro, Croce rossa, Gispi, Le storie della Mippa, Le Nuvole di Lisa, Arte Auto Prato, Soccorso Clown, Prato Aiuta Prato, Mamma che info, Io bimbo, Rebalance, Polizia di Stato, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 183° Reggimento Paracadutisti Nembo, carabinieri Biodiversità, Forno Giuntini e Mukki. Possono partecipare le donne in gravidanza, le neo mamme con bambini neonati e con bimbi più grandi fino a 10 anni. "Sono molto riconoscente al lavoro svolto dalla Fondazione Ami per l’organizzazione del Mamiday – afferma la direttrice Sara Melani – . E’ un evento che apre le porte dell’ospedale e sono molto felice di questo perché l’ospedale è dei cittadini ed è bello poterlo vivere anche in queste occasioni". Per Claudio Sarti, presidente della Fondazione Ami, la dodicesima edizione di Mami "è una festa che guarda al futuro perché rivolta alle donne in gravidanza, ai bambini ed alla famiglia in generale. Un grazie a tutte le realtà che hanno permesso l’organizzazione della festa e alle forze dell’ordine presenti all’iniziativa con attività per bambini".

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Matteo Biffoni per Ami e per questo importante appuntamento sinonimo di vitalità: "L’ostetricia e la pediatria dell’ospedale sono un’eccellenza del nostro territorio".

"È necessario trasmettere i grandi valori della nostra sanità e l’impegno dell’area materno-infantile e di Ami – afferma Simone Calamai, presidente della Provincia – Attraverso questa conoscenza possiamo sensibilizzare le persone al sostegno di questi presidi, che hanno bisogno di attrezzature all’avanguardia per curare al meglio madri e bambini". L’appuntamento è per le 9.30 del 13 maggio nell’area gioco dell’ospedale. Sono tante le attività proposte per le donne in gravidanza e per i neo-genitori. Ci sono laboratori per bambini fra musica, letture e gestualità. Uno spazio anche per le forze dell’ordine dove i bambini da 2 anni in su potranno sentirsi un pompiere salendo su una camionetta dei vigili del fuoco del comando provinciale pratese, oppure potranno scoprire i mezzi della Polizia di Stato. Ci saranno anche i militari del 183° Reggimento Paracadutisti Nembo ed i carabinieri forestali. Ci sarà anche la prova di rugby a cura di Gispi Rugby come pure la possibilità di conoscere da vicino la moto terapia in collaborazione con Prato Aiuta Prato e Federazione Motociclistica Italiana.

Alla scoperta di SoccorrAMI: difendiamo la città dalle emergenze a cura di Associazione IEMIG e Misericordia di Prato, Croce Rossa di Prato, Croce d’Oro, Pubblica Assistenza. I bambini potranno visitare un mezzo di soccorso. Informazioni al link https:amiprato.itmami-day-2; 0574 801312 - www.amiprato.it - [email protected]