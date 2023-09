Torna la sagra dell’uva Cibo e buona musica

È una delle feste più attese dell’estate montemurlese, con le sue dodici serate all’insegna del buon cibo, della musica e della solidarietà. Un modo diverso per trascorrere una serata in compagnia cenando e ascoltando buona musica. Nel giardino della sede della Misericordia di Montemurlo è iniziata la Sagra dell’Uva, giunta quest’anno alla sua 38esima edizione. Fino a domenica 10 settembre sarà possibile cenare nello spazio di via Contardi: la cucina offrirà una serie di proposte dalle carni alla griglia, ai tortelli di patate oltre ad una grande varietà di pizze. Ogni serata sarà impreziosita da un piatto speciale: dalla paella alle pappardelle alla pecora, dai rigatoni all’amatriciana al cacciucco.

Dalle 21 in poi spazio ai concerti con tanta buona musica. E per il dopo cena: ciambelle, bomboloni, crepes dolci e salate, panini tanto altro ancora. La festa sarà anche l’occasione per promuovere il volontariato nei servizi di emergenza urgenza, che quotidianamente vedono impegnata la Confraternita della Misericordia sia con ambulanze e squadre di supporto al medico del 118 sia con soccorritori senza medico, per un impegno di 24 ore al giorno. La Sagra dell’Uva si svolge nella sede di via Contardi a Montemurlo, è promossa in collaborazione con il Gruppo donatori di sangue della Fratres, il circolo Csi della Misericordia e la Pro Loco di Montemurlo e ha il patrocinio del Comune di Montemurlo.

Per conoscere il programma completo del menù e delle serate musicali è possibile consultare la pagina Facebook della Misericordia (@ConfraternitaMontemurlo). Per la cena è gradita la prenotazione, chiamando il numero 345.2319202, attivo dalle 15 alle 18.