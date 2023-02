Torna la magia del teatro ragazzi Pinocchio in 3dì riserva sorprese

Pinocchio in 3dì apre la rassegna di teatro ragazzi. Al via alla quindicesima edizione della rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) si rinnova la magia del teatro ragazzi, promosso dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo. Il primo appuntamento è per domenica 5 marzo alle 16,30 con ’Pinocchio in 3dì’, uno spettacolo per tutte le età di Patrizia Guastini, con Mirko Gianformaggio, Elena Collina, Matilde Toni e Virna Gianformaggio. Una nuova produzione de ’I formaggini guasti’: il capolavoro involontario di Carlo Collodi presentato al pubblico così com’era in origine. Uno spettacolo che combina modernità e classicità. Accanto all’attore-narratore, due talentuose attrici musiciste e una danzatrice capaci di sostenere e arricchire la storia con musiche originali, dialoghi e suoni curiosi. Gli spettatori assisteranno ad un piccolo prodigio: un autentico ceppo di quercia che si trasforma in scena. "Ci vediamo a teatro è un appuntamento ormai consolidato per le famiglie che hanno l’opportunità di vivere un pomeriggio di divertimento con la magia senza tempo del teatro - dice l’assessore alla cultura di Montemurlo, Giuseppe Forastiero – Cinque spettacoli di grande qualità artistica legati dal filo della poesia e della fantasia"

Il posto unico costa 5 euro. Per informazioni, prenotazioni e prevendite 328.2718519 email: [email protected]