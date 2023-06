Torna la "festa della musica" organizzata dalla cooperativa Cui

Torna anche quest’anno "la festa della musica", l’iniziativa organizzata dalla Cooperativa sociale Cui-Centro diurno per disabili. Domani, alle 18, nel cortile della sede in via Reggiana, 24 musica del dj Leandro. I fratelli Gabriele e Samuele Cecchi canteranno alcuni brani dal loro ultimo album, seguirà il saggio di danza dei ragazzi che hanno frequentato il corso e al termine spettacolo teatrale. Poi ancora musica e ricco aperitivo. Sarà anche l’occasione per ringraziare calorosamente Giuseppe Moretti e tutti coloro che ad aprile scorso hanno partecipato all’asta dei suoi splendidi acquerelli e che, con la loro generosità, hanno donato alla Cui 3 lavagne interattive da 75 pollici e 3 computer portatili. La Cui presieduta da Ambra Giorgi (nella foto)si impegna ad offrire ai giovani disabili un’opportunità lavorativa per la costruzione dell’identità della persona, sul piano sociale, psicologico e relazionale. Da anni sul territorio collabora con le istituzioni cittadine, con altre cooperative e associazioni alla realizzazione di progetti per favorire l’integrazione sociale.