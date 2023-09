Torna la diretta da Prato per seguire la festa dell'8 settembre

Tv Prato si prepara a festeggiare l’8 settembre con una programmazione speciale che partirà già oggi. Alle 16,30 il direttore Gianni Rossi sarà in studio con ospiti Claudio Cerretelli (già presidente dei Musei diocesani e uno dei massimi esperti del patrimonio artistico e culturale di Prato) e Diana Toccafondi (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio), con collegamenti dal centro storico e dai luoghi identitari della cultura pratese. La diretta proseguirà fino al tg della sera mentre dopo il notiziario sarà la volta di una nuova puntata del "Settembre in diretta", dedicata alle anticipazioni. Il format andrà in onda dalle 20,55 dal chiostro di San Domenico. Domani il palinsesto prevede una lunghissima maratona tv che da mattina arriverà fino a tarda sera per raccontare le celebrazioni e i vari riti. Alle 10,30 la diretta del pontificale dal Duomo che lascerà spazio dalle 12,30, prima e dopo il tg del giorno, alla replica dei quattro concerti realizzati negli ultimi anni, in esclusiva da Tv Prato, per il 2 Giugno. A partire dalle 15 "Il Corteggio dei Corteggi", con un focus sulla storia con immagini d’archivio di Tv Prato. Ospite Giancarlo Calamai, storico cerimoniere del Comune. La maxi diretta riprenderà poi alle 16,30, dagli studi, dove si alterneranno i giornalisti alla conduzione. Chiuderanno la maratona le immagini dello spettacolo di acqua e fuoco previsto di fronte alla cattedrale.