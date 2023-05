Torna il Sound Bridge Contest Il bando del Festival delle Colline

A tutte le band, musicisti e cantautori: c’è tempo fino al 10 giugno per iscriversi al Sound Bridge Contest, concorso musicale promosso nell’ambito del Festival delle Colline 2023 in programma a luglio a Poggio a Caiano, Prato e in altri luoghi delle colline pratesi. È ammesso qualsiasi genere musicale e possono partecipare musicisti e cantautori di età compresa tra i 16 e i 26 anni, non professionisti o emergenti senza contratto discografico. L’iscrizione è gratuita, facile e veloce: basta scaricare il modulo dal sito www.festivaldellecolline.comsound-bridge-contest, seguire le indicazioni, allegare quanto richiesto, tra cui tre brani musicali inediti, e mandare il tutto all’indirizzo [email protected] La giuria, composta da musicisti, discografici, esperti del settore, selezionerà i cinque finalisti che venerdì 2 luglio si contenderanno il primo posto, dal vivo, allo spazio Ex Fabrica di Prato. Al termine della serata la giuria stilerà la classifica. Il vincitore avrà la possibilità di suonare al Live Stage Festival di Sarajevo, dal 28 al 30 luglio: il Festival delle Colline sosterrà le spese di viaggio e alloggio.

E a proposito del festiva due piccoli cambiamenti di programma. Il concerto degli Extraliscio, annunciato per il 24 luglio, è anticipato a mercoledì 19 luglio, sempre alla Villa Medicea di Poggio a Caiano. Il concerto di Frida Bollani Magoni, annunciato per il 19 luglio, è spostato a lunedì 24 luglio, nel giardino della Chiesa di Bonistallo. In programma dal 2 al 24 luglio, il Festival delle Colline ospiterà i concerti di Michael Mcdermott, Scarlet Rivera, Daniel Norgren, Michelle Gurevich, Meg, Extraliscio, Frida Bollani Magoni, Jacopo Fagioli. Programma completo www.festivaldellecolline.com La direzione artistica è di Gianni Bianchi.