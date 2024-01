Torna il servizio civile. Bando per i giovani

Servizio civile alla Misericordia di Seano, l’anno nuovo porta una interessante occasione per i giovani: il progetto "Sognate cose grandi". Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni che potranno fare questa esperienza per un anno, articolata in cinque ore giornaliere, dal lunedì al venerdì. La retribuzione mensile sarà di 507,30 euro. I giovani avranno l’opportunità di seguire corsi di formazione, dalle nozioni informatiche al primo soccorso, sino a raggiungere l’abilitazione per soccorritori di livello base e livello avanzato, oltre ad essere impiegati in progetti specifici, varati dall’associazione, e relativi agli anziani, agli adolescenti, ai disabili e ai bisogni emergenti della società. Una volta terminato il servizio civile il volontario può anche decidere di rimanere a fare servizio alla Misericordia che opera non solo in ambito socio-sanitario e di emergenza ma anche nella protezione civile.

Per informazioni sul bando: 055.8706777 oppure si può passare nella sede di piazza San Pietro, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18.

Il bando scade il 15 febbraio e le iscrizioni devono essere fatte esclusivamente on line collegandosi al portale: https://domandaonline.serviziocivile.it.

La Misericordia di Seano, con il nuovo anno, riapre inoltre il tesseramento per i soci e gli sconti, oltre ad essere applicati sui trasporti sanitari, valgono anche per le prestazioni ambulatoriali erogate dagli ambulatori della Misericordia di Prato (Parco Prato e la Diagnostica Santo Stefano).

Per il tesseramento è valido lo stesso orario degli uffici di piazza San Pietro.