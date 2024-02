Torna il carnevale, ma niente carri. Tre feste in piazza per i più piccoli

Il Carnevale montemurlese quest’anno fa festa in piazza con tre appuntamenti a Oste, Montemurlo centro e Bagnolo. L’iniziativa è promossa e sostenuta dal Comune con il Circolo Arci Gino Gelli di Bagnolo, la Proloco Montemurlo, il Circolo Nuova Europa di Oste e l’associazione Il Borgo della Rocca. Tutti insieme per regalare ai bambini tre pomeriggi in maschera con musica e tante animazioni. Il primo appuntamento è per sabato dalle 15 in piazza Amendola a Oste, dove ad attendere le mascherine ci saranno tanta musica, animazioni varie per bambini, gli sbandieratori e i musici del Gruppo storico. Il giorno successivo, domenica 11 febbraio, la festa si sposta a Montemurlo centro in piazza della Repubblica, il nuovo spazio pedonale di fronte al municipio. A far divertire le maschere ci saranno la Filarmonica Verdi, il gruppo teatrale dei Formaggini Guasti, la Scuola di Danza Smile, musica con Dj set e il coro gospel Black & White. Chiude il Carnevale l’immancabile festa al Circolo Gelli di Bagnolo domenica 18 febbraio con i festeggiamenti della 44esima edizione del Carnevale Bagnolese con musica, coriandoli e tantissime animazioni. Le tre feste si avvalgono della collaborazione del Gruppo storico, Avis, Croce d’oro, Misericordia di Montemurlo e di Oste, Scuola di danza Smile, Coro gospel Black & White Ensemble, I formaggini Guasti e Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo.

Una festa semplificata, dunque, che non vedrà la sfilata dei carri per problemi organizzativi, non per ultimi quelli causati dall’alluvione, che ha colpito tutto il territorio "Nonostante le difficili settimane attraversate a seguito dell’alluvione, non volevamo togliere ai bambini la felicità del Carnevale – spiega l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero – Un modo semplice per far festa e socializzare".