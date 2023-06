Torna "Green Race", la gara per promuovere l'utilizzo dei veicoli in maniera ecologica

Prato, 29 giugno 2023 - Dopo il successo della prima edizione andata in scena nel dicembre scorso, sabato 15 e domenica 16 luglio torna "Green Race", l'iniziativa dedicata all'utilizzo dei veicoli in maniera ecologica e alla sicurezza stradale, organizzata da Estra, Gruppo GMG SPA e Sony, con il patrocinio del comune e della provincia di Prato, della Regione Toscana e di Automobile Club Prato (ACI). Si tratta di una vera gara automobilistica, valida per il Campionato Italiano Economy Run riservato alle vetture alimentate ad energie alternative. Le due giornate si suddividono in una "gara a consumo" e in una "gara di regolarità in salita": la prima sfida partirà sabato 15 luglio da piazza Mercatale e terminerà al medesimo punto di partenza dopo aver percorso 300 km divisi in due sezioni attraversando le province di Prato, Firenze e Pistoia, mentre la seconda si svolgerà domenica 16 luglio percorrendo 5 manches cronometrate di 3 km ciascuna lungo i tornanti da Vaiano a Schignano.

"Prato si riconferma una città che promuove la mobilità sostenibile - ha affermato l'assessora alla Mobilità Flora Leoni - Come Comune ci teniamo quindi particolarmente ad ospitare questa manifestazione che è basata su un percorso di regolarità con autovetture ibride o elettriche. Vogliamo dimostrare la possibilità di viaggiare in sicurezza con questi mezzi". "Credo che questa Green Race abbia un ruolo importante perché indica un'evoluzione futura - ha aggiunto il presidente di Automobile Club Prato Federico Mazzoni - L'edizione dell'anno scorso è stata quella più frequentata tra le tappe di Green Race d'Italia, perciò non potevamo non replicarla quest'anno. Ciò che ci preme è lo sport e riuscire a creare un ambiente equilibrato, favorevole all'evoluzione tecnica e alla mobilità evoluta". Per iscriversi occorre recarsi alla sede ACI di Prato il venerdì dalle 17 alle 22 entro le 24 di sabato 8 luglio e ai fini della partecipazione è necessaria, oltre alla patente di guida, se non si è già titolari di una licenza rilasciata da ACI Sport, una licenza giornaliera di regolarità, ottenibile presentando alla sede ACI la patente di guida, la tessera ACI e un certificato di idoneità allo sport rilasciato dal medico di base.