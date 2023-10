Torna Ex Temporaneo. Quattro performance indipendenti on stage Ex-Temporaneo, la rassegna di teatro di Officina Giovani dedicata alle produzioni teatrali indipendenti, torna dal 10 al 1° dicembre 2023 con spettacoli gratuiti che affrontano tematiche come omobitransfobia, relazione con il pianeta e vita di Shakespeare.