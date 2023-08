Torna Cinefilante al Castello dell’Imperatore Sul grande schermo "Il mio vicino Totoro"

Questa sera al Castello dell’Imperatore alle 21.30 torna l’appuntamento con Cinefilante, la rassegna pensata per i bambini. Sul grande schermo "Il mio vicino Totoro". Racconta la storia delle sorelle Satsuki e Mei, che si trasferiscono con il padre in un villaggio di campagna per stare più vicine alla madre, ricoverata in ospedale.. Esplorando la casa e i dintorni, la piccola Mei s’imbatte in un animaletto bianco che la conduce a un albero altissimo al cui interno vive Totoro, lo spirito dei boschi, una enorme creatura leggendaria, pelosa e dall’aspetto tondeggiante.

Un capolavoro di animazione firmato da Hayao Miyazaki nel 1988. Durata 86 minuti.