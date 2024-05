Torna Asma Zero week con le visite gratuite

La struttura di Allergologia e Immunologia dell’ospedale Santo Stefano, diretta dal dottor Alessandro Farsi, è inclusa fra i 40 centri specializzati che si mettono a disposizione a partire dal 13 maggio e fino alla fine del mese, per effettuare consulenze gratuite specialistiche per i pazienti con asma non controllata già prenotabili al numero verde 800 628989. Così torna Asma Zero week con visite e consulenze che a Prato si svolgeranno negli ambulatori del presidio Misericordia e Dolce, in via Cavour. L’iniziativa, promossa da FederAsma e Allergie - Federazione Italiana Pazienti odv, in collaborazione con "Respiriamo Insieme - Aps", con il patrocinio della Società italiana di allergologia, asma ed immunologia clinica (Siaaic) e della Società italiana di pneumologia (Sip/Irs), è tesa a sensibilizzare gli oltre 3 milioni di pazienti asmatici in Italia sull’importanza della prevenzione degli attacchi d’asma e la possibilità di ridurre l’impatto della malattia sulla vita quotidiana mediante l’attuazione di corrette strategie terapeutiche e di comportamento, alla luce delle più recenti scoperte scientifiche e cliniche, invitandoli a effettuare un controllo sullo stato della propria malattia. I vantaggi delle visite sono molteplici: grazie alle soluzioni più innovative c’è una nuova prospettiva per chi soffre di asma come la remissione della malattia. L’iniziativa nazionale di informazione e sensibilizzazione è all’ottava edizione ed offre consulenze specialistiche gratuite per due settimane: dal 13 al 17 e dal 27 al 31 maggio.

Intanto, sempre in questo mese, l’Allergologia ed Immunologia punta i riflettori sull’esofagite eosinofila (EoE). Così il dottor Farsi insieme ad Eseo- Italia (Associazione di Famiglie contro l’Esofagite Eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile), ha organizzato per il 21 maggio dalle 14 alle 19 un pomeriggio di libero accesso per tutti i pazienti affetti da esofagite eosinofila che ritenessero opportuno o desiderassero effettuare una prima valutazione o una rivalutazione immuno-allergologica della loro patologia.