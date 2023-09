Torna a suonare la campanella. E noi ci siamo

Ci siamo. Zaino in spalla e vacanze ormai in archivio. Ricomincia oggi la scuola. Ripartono le lezioni per 13.602 alunni pratesi che entreranno in classe pronti a mettersi alla prova sui libri e nella vita. Perché la scuola è un percorso che non si conclude con i voti sulla pagella. Riparte la scuola e vanno avanti invece gli interventi per rendere gli istituti scolastici delle superiori più funzionali. La Provincia sta portando avanti lavori per circa 20 milioni di euro, tra interventi conclusi e in corso di realizzazione nelle scuole superiori. Ma oggi è il giorno dei bambini e dei ragazzi. Degli studenti. E anche dei "prof", naturalmente. Assieme al nostro in bocca al lupo per questo anno scolastico, qui sotto trovate il numero whatsapp della nostra redazione per segnalarci eventuali problemi della ripartenza.