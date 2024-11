Topo manda in tilt il Palagiustizia

Un topo è entrato all’interno della cabina elettrica del Palazzo di giustizia di Prato e ha provocato un corto circuito, interrompendo immediatamente l’erogazione dell’energia elettrica a tutti gli uffici. "L’interruzione del flusso dell’energia elettrica" è stata resa nota con un comunicato congiunto dal presidente del Tribunale facente funzioni, Lucia Schiaretti, e dal procuratore Luca Tescaroli. Il gruppo elettrogeno del Tribunale "non è risultato funzionare, sicché si è generato il blocco di tutte le attività degli uffici diretti con necessità di rinviare le udienze, con interruzione delle molteplici attività e l’impossibilità di assicurare i servizi al pubblico". "Sono in corso i lavori per consentire di risolvere almeno temporaneamente le criticità e, allo stato, non siamo nelle condizioni di dire quando si potranno riprendere le attività - si legge nel comunicato - Va segnalato, altresì, che al momento non è possibile avviare l’impianto di riscaldamento e che sono in corso anche gli interventi per la risoluzione di tale problematica". Tuona la Camera penale: "Le attuali condizioni in cui versa il sistema giustizia del città di Prato hanno oltrepassato il limite della civile tolleranza, con grave disagio per l’utenza, a partire dalla classe forense".