Topi alla scuola elementare Una lettera scatena il caos

I topi "avvistati" alla scuola elementare "Lorenzo Il Magnifico" di Poggio a Caiano, negli spazi che ospitano i bidoni della spazzatura, preoccupano i genitori. E scatenano lo scontro politico, con Riccardo Palandri, candidato sindaco del centrodestra, che attacca e chiede spiegazioni al Comune e l’amministrazione che assicura di aver già contattato una ditta specializzata per l’intervento. Ma proprio i tempi sono motivo di ulteriore scontro. Il Comune dice di aver ricevuto la lettera dei genitori il 1° aprile e di aver risposto il 3, quindi rapidamente, ma anche di essere stato a conoscenza del problema dal 20 marzo e di aver attivato la ditta per la derattizzazione il 22. Così Palandri accusa la giunta di "voler far passare nel silenzio i problemi" e di aver costretto i genitori a scrivere invece di comunicare per tempo il problema autonomamente. Invece per Pugelli la polemica "è pretestuosa".

Intanto ieri sera alla querelle si è aggiunta una nota delle rappresentanti dei genitori: "Nessuna delle nostre azioni – hanno precisato – deve essere strumentalizzata da nessun partito politico, né dal candidato Palandri né dal sindaco attuale". Il riferimento è alla nota inviata da Palandri per denunciare il problema dove il candidato del centrodestra si diceva "dalla parte delle famiglie" e alla replica del sindaco e dell’amministrazione. Le rappresentanti scrivono di aver chiesto "una informazione specifica" sulla presenza di topi e di aver ricevuto "da Comune e dirigente una immediata e ufficiale risposta", condivisa nei rispettivi gruppi di classe.

"Il tema è estremamente urgente –ha scritto Palandri nella prima nota di ieri – Ci domandiamo perché i rappresentanti delle famiglie siano stati costretti a inviare un documento ufficiale in Comune per ricevere informazioni, quando sarebbe stato dovere dell’amministrazione avvisare immediatamente la cittadinanza della situazione e degli interventi messi in campo. Nel nostro programma abbiamo inserito la necessità di portare avanti la ristrutturazione degli edifici scolastici, di investire sull’accessibilità e di prestare maggiore attenzione al personale, alle famiglie e agli studenti".

"La presenza dei topi – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Fabiola Ganucci – riguarda gli spazi dove ci sono i bidoni della raccolta differenziata. Il problema è stato segnalato agli uffici il 20 marzo, con intervento della ditta il 22 marzo ed è tuttora in corso. Sono stati ipotizzati dai 3 ai 6 interventi per una durata di 30-60 giorni. Sono state fornite indicazioni a tutti sui comportamenti da adottare". In serata la nuova nota di Palandri: "Sono passate tre settimane e il problema ancora persiste. Il centrosinistra non brilla nel risolvere i problemi".

