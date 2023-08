Tombini rotti nelle strade: un pericolo per motorini e biciclette

Tombini pericolosi in viale Galilei. Proprio in mezzo alla strada, come segnalano alcuni lettori, ci sono i tombini dei servizi intorno ai quali l’asfalto ha ceduto creando grandi buche molto pericolose soprattutto per chi viaggi in moto o in bicicletta. Non è un problema circoscritto solo a viale Galieli, purtroppo sono tante le strade dove l’asfalto intorno ai tombini stradali ha ceduto creando un pericolo per la circolazione. Addirittura, in alcuni casi, la grande copertura in ferro del tombino è alzata creando un ostacolo non di poco conto per quanti si trovano a passare lungo la strada.

"Nel viale Galilei ci sono tanti tombini ridotti come si vede dalla foto che ho allegato - si legge nel messaggio whatsapp inviato al numero del cittadino cronista della redazione 337.1063052 -. Il Comune farebbe meglio a controllare anche le periferie, sono ostacoli molto pericolosi per biciclette e motorini". Purtroppo gli avvallamenti e le buche nelle strade sono potenziali pericoli per le due ruote: i tombini creano un ostacolo proprio a causa della copertura in ferro.