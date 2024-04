Tipo Festival con show. Il gran finale a Vaiano

Gran finale di Tipo Festival in Valbisenzio, l’iniziativa che domenica racchiude la visita al villaggio-fabbrica de La Briglia e lo spettacolo "Toscanacci, risate e altri anticorpi".

"Un appuntamento questo alla Omega Filati che pone l’attenzione su come questa azienda e tante altre imprese de La Briglia siano testimoni dell’innovazione, della ecosostenibilità e della resilienza del mondo del lavoro valbisentino, che nonostante gli ingenti danni dell’alluvione del 2 novembre, si è rialzato e ha ripreso la produzione tra mille difficoltà" sottolinea l’assessora allo sviluppo economico di Vaiano Beatrice Boni.

A marzo, nella cornice dei tour stabili di Tipo, Vaiano ha già ospitato una tappa con un itinerario industriale, adesso, in occasione del Festival, si replica con "Toscanacci. Risate e altri anticorpi" che andrà in scena, infatti, all’interno della Omega Filati, in via dell’Orditoio a La Briglia, alle 17.30. Sul palco Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle, che è anche l’ideatore dello spettacolo, frutto di un percorso di lavoro che Guascone Teatro porta avanti per recuperare il grande filone della comicità toscana. Alle 16, parte il tour guidato al villaggio-fabbrica de La Briglia a cura di Luisa Ciardi della Fondazione Cdse che porterà alla scoperta dei luoghi storici del villaggio fabbrica Forti.

Dal tessuto urbano, alla commistione tra fabbrica e abitazioni operaie, ai servizi sociali messi su dal paternalismo manchesteriano degli imprenditori ebrei Forti per giungere infine alla Filatura Omega con la visita in compagnia di uno dei titolari: Gabriele Innocenti. L’appuntamento è organizzato Comune di Prato, Cdse e Museo del Tessuto.

Per prenotarsi: www.pratoturismo.it