Tipo chiude la stagione 2023. C’è una notte in fabbrica tra musica, storia e shopping

Ultimo appuntamento dell’anno di Tipo – Turismo Industriale Prato con "Una notte in azienda. Visita, shopping & textile music", sabato dalle 18 alle 23 al Beste Hub di Via Bologna 243. Esempio di rigenerazione di un edificio storico, il Beste Hub include al suo interno un atelier sartoriale, a testimonianza dell’attiva artigianalità territoriale, un ufficio di sviluppo prodotto e l’archivio con oltre 3.000 capi, una corte interna aperta al pubblico che ospita iniziative culturali. Durante la serata, sarà possibile visitare l’azienda con tour in partenza ogni ora, a partire dalle 18,30. Nella corte interna verrà esposta la nuova collezione di Monobi, brand di abbigliamento maschile che lancia la sua nuova linea completamente tracciabile attraverso Passaporto Digitale, con possibilità di shopping in fabbrica. La musica animerà l’atmosfera della corte interna del Beste Hub, dove sarà offerto un brindisi con panettone artigianale. "Ringraziamo Beste per aver confermato questa iniziativa – dice l’assessore al turismo Gabriele Bosi – concordata prima della recente alluvione che ha causato tanti danni ai cittadini e alle aziende del nostro distretto, Beste compresa. Sarà l’occasione per ribadire la bellezza e la forza della nostra manifattura pratese, che merita tutta l’attenzione e il sostegno possibile". Con questo appuntamento di TIPO concludiamo la programmazione 2023 ma a breve usciranno i nuovi appuntamenti 2024, che prevederanno anche la seconda edizione del Festival del Turismo industriale. Ingresso 15 euro; ridotto 12 euro Info e prenotazioni: tel. 0574 843500 mail [email protected].