"Ti racconto l’aldilà": il libro a Villa del Palco

L’origine e la fine della vita è per molti un argomento difficile da accettare. Ne parlano nel loro libro, "Ti racconto l’aldilà. Fenomenologia della vita umana ante mortem e post mortem" (Castelvecchi, 2023), le autrici Angela Ales Bello e Anna Maria Sciacca. Mercoledì alle 19.30 Angela Ales Bello sarà alla Villa del Palco per parlare del libro in dialogo con padre Guidalberto Bormolini, sacerdote e religioso della comunità dei Ricostruttori.

Nel corso della storia filosofi, teologi, mistici e visionari si sono soffermati a riflettere sulla situazione di confine che è la morte e su ciò che potrebbe esserci oltre. Le autrici offrono una panoramica delle testimonianze antiche e medievali sulla concezione e raffigurazione dell’aldilà nel mondo pagano e cristiano fino al XIV secolo, con particolare risalto alle visioni di Ildegarda di Bingen, delle mistiche di Helfta e di Dante. Senza tralasciare le esperienze di premorte e di incontri con i defunti, con accenni alla fisica contemporanea e alla sua idea di multiverso, il libro analizza la struttura dell’umano, che intreccia corpo, psiche, anima. Alle 20.30 per chi vuole la cena da prenotare entro oggi a prenotazioni.foresteria@sanleonardoprato.it.