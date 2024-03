Ti mando ai celestini: stasera nuova replica. La "mostra parlante" di Maila Ermini

Visto il successo delle prime due recite, oggi alle 21 al Teatro La Baracca di Casale torna la mostra parlante Ti mando ai celestini, di e con Maila Ermini. Si potranno vedere e ascoltare documenti, testimonianze e altro materiale raccolti in lavoro ventennale sulla vicenda che finora Ermini ha tenuto nel cassetto. "Ti mando ai celestini – ricorda Ermini – è stato il ritornello con cui per anni sono stati minacciati i bambini di Prato e zone limitrofe. Alla mostra parlante ci si potrà affacciare su un vero e proprio spaccato di storia locale e non solo, parlerò dei risvolti degli intrighi politici e economici legati alla vicenda, molti dei quali sconosciuti o mai detti".

La prenotazione è obbligatoria a: [email protected]. oppure telefono 348 7046645. Inizio alle 21 in punto.