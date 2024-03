Colpo al contrabbando dalla Cina: maxi sequestro di rotoli di tessuti stoccati in un magazzino di Prato

Prato, 16 marzo 2024 – La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato 2,4 milioni di metri di tessuto importati illegalmente, per un valore stimato di 3 milioni di euro, nell’ambito di un’indagine sul contrabbando di prodotti tessili condotta dalla procura europea (Eppo) a Bologna.

Lo ha comunicato la sede centrale dell’Eppo, a Lussemburgo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato rotoli di stoffa rinvenuti nel magazzino di un’azienda del distretto di Prato, su cui gli investigatori avevano messo gli occhi proprio per il sospetto di contrabbando di prodotti tessili provenienti dalla Cina, evadendo il pagamento di dazi doganali e Iva.

Anche il conto bancario della società, che contiene 34mila euro, è stato congelato. E’ emerso che la merce veniva stoccata nel magazzino prima di essere venduta sul mercato interno.

Sulla base delle prove, l’azienda ha utilizzato fatture e documenti di trasporto falsificati di fornitori falsi in Francia, Germania, Ungheria e Slovacchia, per nascondere l’effettiva origine delle spedizioni, eludendo così il pagamento di dazi doganali e Iva, vendendo la merce sul mercato nero.

Secondo quanto accertato dalle indagini, lo schema avrebbe consentito agli indagati di vendere i tessuti a prezzi bassi, ottenendo così un vantaggio illegittimo rispetto agli operatori economici onesti. L’indagine ha inoltre permesso di identificare il presunto amministratore effettivo della società, che operava tramite un prestanome, il quale era stato ufficialmente nominato suo rappresentante legale.

Uno schema ricorrente più volte accertato dalla Guardia di finanza ma anche dalle tante inchieste della procura di Prato. Intanto il ricorso a prestanome: anche in questo caso non è stato facile per gli investigatori risalire alla reale identità del titolare della ditta che si nascondeva dietro a un prestanome. E poi, l’importazione di tessuti dalla Cina fatti arrivare fino a Prato in modo clandestino, senza dunque pagare Iva e dazi doganali. Un sistema che ha permesso al titolare di guadagnare molto di più sui tessuti che venivano, poi, rivenduti alle aziende del distretto ma non solo.

Il sostanzioso sequestro eseguito nei giorni scorsi, e disposto dalla procura europea, segue ai tanti che sono stati portati a termine nelle ultime settimane dalla Guardia di finanza di Prato. Appena una settimana fa, ad esempio, decine di migliaia di rotoli di tessuto non in regola con le norme sulla tracciabilità sono state sequestrate a Poggio a Caiano. I finanzieri avevano messo gli occhi su l’azienda che a seguito di un’attività di controllo, è risultata non in regola con le norme sulla tracciabilità della filiera di produzione e commercializzazione. È così scattato il sequestro di 20.000 rotoli di tessuto, pari a 1,7 milioni di metri lineari di lunghezza per un controvalore stimato di circa quattro milioni di euro.