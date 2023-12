Tessuto e Scienze. Musei a misura di bambini e ragazzi

Domani al Museo del Tessuto secondo appuntamento con "Manga in Kimono! Siete pronti?", un laboratorio speciale per ragazzi fra i 12 e 14 anni che consentirà di entrare nel mondo giapponese e nella sua cultura visitando la mostra "Kimono – Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente". Dopo la visita i partecipanti, partendo da un figurino, potranno imparare a disegnare un kimono, valorizzando le vari parti che lo compongono. In collaborazione con Lucca Manga school. Prenotazione obbligatoria a [email protected]; costo 5 euro a partecipante (sia partecipante che adulti accompagnatori). Al Museo di scienze planetarie arriva invece Babbo Natale mineralogista, con i soci dell’Associazione Mineralogica Prato e Pistoia: oggi dalle 16 alle 18 i bambini saranno accolti nella sale del museo da Babbo Natale e a tutti sarà offerta la possibilità di osservare al microscopio alcuni campioni di minerali. Per i bambini ci sarà un dono speciale da parte di Babbo Natale: un piccolo campione offerto dai soci dell’Associazione Mineralogica. Per l’occasione ingresso al Museo per gli adulti 6 euro, gratuito per i bambini.