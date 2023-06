Tessile, una frenata annunciata "Il mercato post covid è cambiato"

Il distretto tessile sta vivendo un momento di stasi, di stabilità dopo lo scoppiettante e sorprendente 2022, l’anno di uscita dalla morsa della pandemia. A rivelarlo sono i dati elaborati dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord sui primi tre mesi dell’anno in corso: rispetto allo stesso periodo del 2022 l’andamento è a quota +0,3%, nel segno, appunto, della stabilità. A Prato, come anche nelle altre due realtà di Pistoia e Lucca afferenti a Ctn, le dinamiche sono deboli, in un contesto congiunturale al bivio fra possibilità di prosecuzione della crescita e timori di recessione, già conclamata in alcuni importanti paesi europei come la Germania. Del resto, secondo la lettura di Confindustria "le dinamiche di costo e prezzo hanno assunto da circa un anno e mezzo una rilevanza particolare per i bilanci aziendali". Ed è per questo che "le aziende hanno dovuto trovare un equilibrio fra la necessità di aumentare i prezzi, nel tentativo di mantenere i livelli di margine indispensabili per continuare l’attività, e conservare le quote di mercato".

Dunque, una situazione di non facile lettura: solo a posteriori se ne potranno valutare gli effetti sugli equilibri economico-finanziari delle imprese.

"Il rallentamento della produzione emerge chiaramente dai numeri - commenta Maurizio Sarti, presidente della sezione Sistema moda di Ctn - le cause di questa frenata possono essere molteplici. Ci sono varie ipotesi: con il covid, per esempio, il reperimento di materie prime è stato più difficile e le consegne si sono allungate di svariati mesi per cui i clienti per non trovarsi scoperti nella stagione estiva, per esempio, hanno anticipato gli ordini di alcuni mesi. Chi ha fatto gli ordini mesi fa, ha soprasseduto ad inizio anno". Altra concausa della stasi nella crescita della produzione può essere attribuita "ai costi per i famigerati aumenti sia dell’energia che del gas che delle materie prime. I prezzi, ormai, difficilmente potranno tornare indietro, mentre tutti i mercati mondiali hanno riaperto, Cina compresa - continua Sarti - Il fenomeno del reshoring, ovvero la scelta di spostare in tutto o in parte le proprie attività produttive, o le forniture, in un Paese diverso rispetto a quello in cui le stesse erano state precedentemente delocalizzate, può andare bene per chi produce materiali di altissima qualità, ma non per chi fa prodotti di minore qualità. In questo caso lo sguardo dei clienti si rivolge di nuovo dove si trova la stessa fornitura a prezzi convenienti". Sarti sottolinea che nel frattempo nel tessile sono "spariti anche i ticket, ma sono aumentati contemporaneamente i costi delle materie prime".

E le previsioni per l’estate 2023 quali sono? "La seconda parte dell’anno dovrebbe migliorare, ci attendiamo una ripresa, anche se dobbiamo capire come è cambiato il mercato e con esso le abitudini di acquisto, il budget destinato per l’abbigliamento - afferma il presidente della Sezione Sistema Moda di Ctn - . Soffre sicuramente di meno il settore del lusso e dei brand". Gli imprenditori si trovano di fronte anche al calendario delle fiere estive: la prima in ordine cronologico è Première Vision a Parigi dal 4 al 6 luglio seguita dall’11 al 13 luglio da Milano Unica. "Le fiere costano quanto prima, ma adesso sono cambiati i modi di vedere i tessuti ed incontrare i clienti - conclude Sarti - Il che adesso ci impone una riflessione differente: quanto siano ancora importanti le fiere".

Sara Bessi