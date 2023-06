Tessile: tanti posti pochi operai

Ieri al Buzzi è andata in scena solo l’ultima della giornate di recruiting day dedicata al reclutamento di personale per il settore tessile. La volta prima era stata Officina Giovani ad organizzare una giornata di incontro tra domande e offerta. Ieri in viale della Repubblica 9, gli operatori del Centro per l’impiego hanno informato i candidati sui percorsi di ricollocamento occupazionale, rivolti a tutti coloro che sono interessati a lavorare nel settore tessile. Dalle 14.30 invece sono iniziati i colloqui dei candidati con 5 aziende del settore. Segno che il tessile ha fame di manodopera. I dati, del secondo rapporto pubblicato da Cna Prato e Pistoia, sono a dir poco preoccupanti: secondo l’indagine nei prossimi anni le imprese artigiane avranno necessità di oltre 10.000 operai, 3000 tecnici e 1000 impiegati. Ad aggravare una situazione già difficile di fatto, per la dinamica demografica sempre più negativa, quest’anno per la prima volta, si registra una diminuzione della consistenza numerica delle giovani generazioni, che toccano il dato più basso registrato rispetto al gruppo di età in uscita dal mondo del lavoro: -54% con un gap di oltre 28.000 persone (tra Pistoia e Prato) tra i giovani che potrebbero entrare nel mondo del lavoro e i pensionabili.