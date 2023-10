Prato, la storia del tessile in una mostra

Prato, 31 ottobre 2023 - Fra incontri con artisti e inaugurazioni di mostre, continuano le iniziative di "Un autunno da sfogliare in Lazzerini". Venerdì 3 novembre, alle 17, nella Sala conferenze della biblioteca si terrà "Giuseppe Giagnoni, lo scrittore ritrovato", in collaborazione con Arcantarte. Un incontro per scoprire o riscoprire l’opera del giornalista e scrittore pratese Giuseppe Giagnoni a 35 anni dalla morte.

Giagnoni era uno scrittore specializzato nel dipingere, con autentiche pennellate stilistiche, scene e personaggi della campagna toscana. Ha scritto anche commedie e romanzi, spesso autobiografici, come Il Fokker rosso che si ispira alla sua esperienza di giovane aviatore durante la prima guerra mondiale. Cosa ha lasciato nei ragazzi di allora e come può essere riletto dai ragazzi di oggi questo autore pieno di sentimento per gli odori, i suoni e i colori del paesaggio del suo tempo? A questa domanda risponderanno Graziella Farina, Francesco Venuti e Piero Gherardeschi.

Sabato 4 novembre, alle 17, invece verrà inaugurata la mostra "Tessile 2.0 – Prato e Wikimedia. La storia della città in rete". Un percorso espositivo e multimediale che vede protagonista la storia dell’industria tessile pratese nel mondo Wikimedia con documenti e testi sulla produzione della città, fotografie storiche dei lanifici pratesi esposte grazie al contributo di tanti cittadini, video d’epoca sulle fasi della lavorazione dei tessuti.

Con questo evento la Lazzerini chiude il progetto che ha vinto il Bando Musei Archivi Biblioteche 2023 di Wikimedia Italia. Un progetto che ha visto i bibliotecari studiare il confronto tra l’assetto strutturale della città nel 1918 e quello attuale, fino a realizzare la mappatura degli opifici esistenti all’epoca e quelli di oggi.

Ad illustrare i risultati del progetto sostenuto da Wikimedia Italia ci saranno Ignazio Ligotti, wikipediano e tutor del progetto, Giuseppe Guanci, architetto e storico locale, Sandra Cocchi, erede del Lanificio Cocchi, e i bibliotecari Giulia Biagioli, Francesco Conti, Andrea Del Vanga e Beatrice Molinelli. Visitabile fino al 22 novembre durante gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca, la mostra sarà anche interattiva, con touch screen su cui sarà possibile visualizzare le voci Wikipedia.