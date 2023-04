Tessile, ordini fermi "Non abbassare i prezzi Lusso e alta qualità devono essere difesi"

Il distretto è la serie A del tessile. Dopo l’exploit eccezionale del post pandemia, ora il periodo per gli ordini non è dei più rosei, ma un momento di stanca sul fronte delle commesse non deve convincere gli imprenditori ad abbassare il prezzo. È l’errore da non fare. Prato è il punto di riferimento a livello mondiale per il lusso, un primato che si difende non certo cedendo sul prezzo, ma puntando e rivendicando l’alta qualità dei prodotti. In estrema sintesi è l’analisi di Maurizio Sarti, imprenditore di lungo corso attuale presidente del Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord.

"In questo momento le aziende registrano un calo di ordini generalizzato", spiega Sarti. "Il motivo è davvero difficile da ricondurre a un fattore in particolare. Dopo il Covid gli imprenditori stanno facendo i conti con un mercato globale totalmente rivoluzionato: non è più come 20 anni fa quando si lavorava con la stagionalità. Oggi ci sono clienti che cercano l’estivo e contemporaneamente altri che chiedono l’invernale: dobbiamo essere flessibili per stare sul mercato, puntando alla qualità. Prato è sinonimo di lusso e su questo standard dobbiamo puntare".

Il post Covid è un’incognita: "Il boom di ordini registrato nel 2022 non può essere la normalità, c’è da fare i conti con l’inflazione che ha colpito tutta l’Europa, il clima e con un mercato globale che si misura con il colosso Cina che ha ripreso a viaggiare a pieno il regime", aggiunge Francesco Marini membro del consiglio di presidenza di Confindutria Toscana Nord. "Prato deve difendere la sua nicchia del lusso e dell’alta qualità non può competere con paesi come Turchia, Portogallo o Cina non sono il nostro standard". I prossimi appuntamenti fieristici sono Milano e Parigi, ma come per la produzione anche le fiere hanno cambiato pelle. "Sono momenti di incontro, anni fa se ne restavi escluso eri morto oggi non è così", aggiunge Sarti. "Abbiamo clienti in tutto il mondo che cerchiamo di soddisfare con collezioni innovative e tessuti pregiati, le fiere sono comunque importanti, ma non più determinanti per le aziende".

Un distretto che dopo la grande crisi del 2008 e due anni di pandemia si è ridimensionato e ritagliato la propria nicchia del mercato del lusso e che oggi non è più capace di viaggiare al 100% per la mancanza di lavorazioni tanto rare quanto preziose. Filature a cardato e tessiture le lavorazioni più gettonate che in determinati periodo creano un collo di bottiglia nella produzione: "Alcuni tipi di lavorazioni sono rimaste poche quindi se hanno molti ordini da evadere è chiaro che la produzione rallenta - chiude Marini -, il lavoro che abbiamo anche se rallentato è comunque sufficiente per il nostro distretto che si è ridimensionato rispetto al passato. Bisogna stare con gli occhi aperti e sperare che non ci siano altre sorprese come il caro energia o il caro materie prime. Penso però che il 2023 non sarà un anno solo in discesa".

Silvia Bini