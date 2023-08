Tessile e tecnologia Prisma cerca startup per spingere il distretto "Corsa verso il futuro"

Cinque startup per l’innovazione tecnologica del distretto tessile e moda. Questo è l’obiettivo a cui mira la terza "call for action" di Prisma, selezione aperta nelle scorse settimane per scegliere le startup tra micro, piccole e medie imprese, che contribuiranno per l’evoluzione del distretto pratese.

Le realtà selezionate potranno utilizzare gratuitamente per un anno gli spazi di coworking di Prisma e faranno il loro ingresso nella principale rete italiana dell’innovazione, grazie al contributo di StartupItalia e Nana Bianca. Nello specifico, esse prenderanno parte al programma di "accelerazione" (processo di supporto e sviluppo che, in genere, include servizi professionali e opportunità di finanziamento), che consentirà loro di sfruttare le tecnologie emergenti dell’area progetti di ricerca e sviluppo di Prisma, oltre a progetti di confronto tra aziende e laboratori universitari che diano vita a nuove collaborazioni e sinergie. Con le prime due selezioni già 10 imprese emergenti sono state "accelerate" e messe in contatto con imprese del distretto pratese. La terza, nello specifico, è rivolta a startup innovative che operino con nuovi modelli di business basati sull’Intelligenza Artificiale, sui "blockchain" e sulle tecnologia 5G. Startup le cui attività e applicazioni quindi siano in grado di favorire l’innovazione delle imprese del distretto tessile e moda.

"L’amministrazione rinnova l’impegno di attrarre startup innovative sul territorio pratese – commenta Benedetta Squittieri, assessore comunale allo Sviluppo economico – e di rafforzare le esperienze esistenti, con l’obiettivo di lavorare per rendere sempre più competitivo il distretto tessile, accogliendo e implementando le migliori soluzioni nel campo delle tecnologie emergenti".

"Stiamo lanciando – commenta Salvatore Amato, presidente di StartupItalia – la terza selezione e “accelerazione“ di startup per questo importante programma pluriennale Cte Prisma. Anche questo, come i precedenti programmi, è volto al territorio, al distretto pratese e alle imprese innovative per sostenerle nei loro percorsi di crescita, coinvolgendo professionisti, imprenditori e aziende. Nel ciclo attuale, ci focalizzeremo sull’Intelligenza Artificiale e sull’economia circolare, che sono temi fondamentali per il sistema Paese e, in particolare, per i settori del tessile e della moda".

Il progetto "Casa delle tecnologie emergenti Prisma", finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico per 2 milioni 723 mila euro, prevede un investimento complessivo di 2 milioni 930mila euro ed è realizzato dal Comune, come ente capofila, in collaborazione con Pin-Polo Universitario Città di Prato, dipartimento di Ingegneria dell’Università di Firenze, Istituto nazionale di ottica del Cnr, Next Technology Tecnotessile, StartupItalia, Sviluppo Toscana ed Estracom.

Le candidature possono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 2023. Per ogni inofrmazioni è sufficiente accedere al sito https:startupitalia.eucte-prisma.