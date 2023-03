Tessile, 4 milioni da spendere ora Soldi per battere il caro energia

Ci siamo. Il distretto tessile ha a a disposizione 4 milioni di euro da investire nell’innovazione delle proprie aziende. Un’opportunità vera e concreta che arriva esattamente nei tempi indicati dal Comune e capace di portare beneficio alle piccole e medie imprese che avranno la capacità e la volontà di guardare al futuro. Finanziamenti da 20.000 a 200.000 euro a fondo perduto sono un’occasione da cogliere al volo per chi crede nel tessile. Il bando sull’efficientamento energetico è pronto e sarà pubblicato alla fine del mese di marzo: si tratta del primo avviso reso possibile dal contributo straordinario di 10 milioni di euro che il ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico hanno assegnato ufficialmente nell’agosto 2022 al Comune di Prato.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese tessili facenti parte del distretto industriale pratese che, alla data di presentazione della domanda sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese e svolgono, quale attività primaria nelle localizzazioni oggetto dell’intervento, una delle attività individuate dai codici Ateco 2007 della divisione 13 (www.prismaprato.it).

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando, e non è ammessa la presentazione di progetti in forma congiunta da parte di più imprese.

"Grazie al lavoro fatto dalle associazioni di categoria e dalla Camera di commercio assieme al Comune di Prato, riusciamo a rispettare i tempi dello stanziamento delle risorse che ci arrivano dalla legge di bilancio 2022 – afferma l’assessore al bilancio Benedetta Squittieri –. Questa è un’occasione importante per il distretto, perché si tratta di utilizzare la metà degli 8 milioni dedicati ai bandi sull’efficientamento energetico delle imprese del distretto tessile ed è quindi un’opportunità da non perdere".

Quali progetti sono amessi? Efficientamento energetico del processo produttivo, innovazione di processo, sostituzione e ammodernamento di macchinari; installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell’energia termica o elettrica all’interno dell’unità produttiva, inclusi i sistemi di accumulo e stoccaggio. Installazione di impianti di cogenerazione-trigenerazione, sistemi ausiliari della produzione; installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dell’energia; interventi di ammodernamento delle cabine elettriche e installazione di gruppi di continuità.

Il contributo è calcolato in percentuale sulle spese ritenute ammissibili secondo la dimensione aziendale: micro-piccola 70%; media 60%; grande 50%. Si tratta di soldi a fondo perduto di cui le singole aziende potranno beneficiare.

ll bando sarà ufficialmente pubblicato sul sito della Camera di commercio Pistoia-Prato entro la fine del mese, e sarà attivo tramite la piattaforma https:restart.infocamere.it dalle 10 del 4 aprile fino alle 17 del 3 maggio. Non sarà un clickday, vale a dire che i fondi non saranno erogati sulla base di un ordine di arrivo, ma in base ai progetti. E’ possibile rimanere aggiornati monitorando l’area del sito dedicata alle agevolazioni, nonché iscrivendosi alla newsletter camerale (link).

Per ogni domanda e chirimento gli imprenditori hanno un punto di riferimento: è infatti possibile scrivere alla mail [email protected]

Silvia Bini