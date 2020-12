Prato, 25 dicembre 2020 - Un Natale di rabbia e delusione per il distretto tessile di Prato dopo la notizia dell’approvazione in commissione Bilancio della Camera del finanziamento da 15 milioni di euro (suddivisi in tre anni) per il piano industriale presentato da Biella. La notizia a Prato ha scatenato una valanga di polemiche.

Il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, il pratese Francesco Marini, si è rivolto alla politica cittadina: "La nostra associazione ha prodotto documenti grazie a un lavoro intenso di colloquio e confronto – dice – Forse i politici pratesi dovranno trovare canali più efficaci per fare ascoltare esigenze e progetti". Critico anche il presidente di Sistema Moda Confindustria Toscana Nord, Maurizio Sarti: "Questo episodio rivela che Biella può contare su una maggiore rappresentanza politica a livello nazionale e su un rapporto stretto fra territorio e politica".

Il Pd ha cercato in extremis di infilare finanziamenti anche per il distretto pratese nella legge di bilancio grazie a un ordine del giorno della deputata Martina Nardi, presidente della commissione attività produttive alla Camera. Tentativo però arrivato ormai a giochi fatti. Si è mosso anche il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che ha chiamato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Ne è nata la promessa di una visita a Prato a gennaio: "Il ministro si è impegnato ad ascoltare le richieste", ha detto Biffoni.