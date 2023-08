Tesserini venatori Consegna a Vernio e a Cantagallo

Per i cacciatori è tempo di organizzarsi per la nuova stagione venatoria. Nel Comune di Cantagallo i nuovi tesserini 20232024 potranno essere ritirati dal 21 agosto, a Vernio dal 28 agosto. Insieme al ritiro del nuovo tesserino, andrà riconsegnato quello della stagione precedente. Il ritiro del nuovo e l’eventuale riconsegna del vecchio tesserino vanno effettuate per Cantagallo all’Ufficio protocollo del Comune di Cantagallo, via Verdi 24, nei giorni: lunedì a venerdì ore 9-13, giovedì 9-13 e 15-17, per Vernio ci si deve rivolgere all’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (ex Comunità Montana), via del Bisenzio 351, Mercatale di Vernio, nei giorni di martedì e giovedì 11- 12.30.

Per informazioni generali sul ritiro – solo per Cantagallo – rivolgersi allo 0574 956803. In alternativa al tradizionale tesserino cartaceo è possibile l’utilizzo del Tesserino Venatorio Digitale - APP TosCaccia (scaricabile gratuitamente dagli store per dispositivi Android, iOS e Harmony) che ha il vantaggio di essere attivato da remoto, senza doversi recare agli uffici della Comunità montana.